Банк России на 28 января повысил курс евро к рублю почти на 49 копеек до 68.7775 руб., курс доллара США - более чем на 53 копейки до 62.3380 руб.

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Банк России на 28 января повысил официальный курс евро к рублю почти на 49 копеек до 68.7775 руб. с 68.2924 руб., курс доллара США - более чем на 53 копейки до 62.3380 руб. с 61.8031 руб. 25 января.
Стоимость бивалютной корзины на 28 января увеличилась более чем на 51 копейку (+0.79%) до 65.2347 руб. с 64.7233 руб. 25 января.
"AK&M" от 27.01.2020