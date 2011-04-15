В Москве модернизируют четыре подводных газопровода, П.Бирюков

В столице модернизируют четыре подводных газопровода. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщила столичная мэрия.



Потребителей не будут отключать от газоснабжения на время проведения работ.



На дюкерах установят современную автоматизированную систему контроля загазованности среды. Полученные данные будут приходить в центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз". Кроме того, на газопроводах появятся автоматизированные запорные устройства, которые позволят дистанционно перекрывать подачу газа на проблемном участке менее чем за две минуты.



"Программа модернизации газопроводов-дюкеров рассчитана на ближайшие два года. Её выполнение обеспечит бесперебойную и безопасную работу подводных газопроводов, транспортирующих газ крупным потребителям теплоэнергетики, объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам в течение 40 лет", - подчеркнул П.Бирюков.



Большую часть дюкеров реконструируют бестраншейным методом микротоннелирования, а остальные - методом горизонтально направленного бурения.



"AK&M" от 27.01.2020