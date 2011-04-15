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27/01/2020
13:05

В Москве модернизируют четыре подводных газопровода, П.Бирюков

В столице модернизируют четыре подводных газопровода. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщила столичная мэрия.

Потребителей не будут отключать от газоснабжения на время проведения работ.

На дюкерах установят современную автоматизированную систему контроля загазованности среды. Полученные данные будут приходить в центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз". Кроме того, на газопроводах появятся автоматизированные запорные устройства, которые позволят дистанционно перекрывать подачу газа на проблемном участке менее чем за две минуты.

"Программа модернизации газопроводов-дюкеров рассчитана на ближайшие два года. Её выполнение обеспечит бесперебойную и безопасную работу подводных газопроводов, транспортирующих газ крупным потребителям теплоэнергетики, объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам в течение 40 лет", - подчеркнул П.Бирюков.

Большую часть дюкеров реконструируют бестраншейным методом микротоннелирования, а остальные - методом горизонтально направленного бурения.

"AK&M" от 27.01.2020
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