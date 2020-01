"Газпром трансгаз Екатеринбург" подвёл итоги поставок СПГ в Казахстан в 2019 году

В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" подвели официальные итоги работы по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Республику Казахстан в 2019 году. За отчётный период было отгружено чуть более 9 тыс. т готовой продукции. Об этом говорится в сообщении компании.



Уральское газотранспортное предприятие осуществляет поставки СПГ в Казахстан с 2017 года. При этом, как отметили в отделе главного механика администрации "Газпром трансгаз Екатеринбург", объемы отгрузки СПГ стабильно росли. В первый год сотрудничества в Казахстан было отправлено почти 2.7 тыс. т жидкого метана, в 2018-м — 7.7 тыс. т, а за 12 месяцев минувшего года этот показатель немного превысил планку в 9 тыс. т СПГ.



Таким образом, всего за три года в соседнюю республику поставлено более 19.4 тыс. т готовой продукции. Для общества, которое выпускает треть ежегодного объема малотоннажного СПГ, производимого в Газпроме, это своеобразный рекорд.



Главным образом, уральский СПГ предназначен для альтернативной газификации столицы государства — г. Нур-Султана. Работа осуществлена в рамках реализации международного контракта, подписанного в конце 2016 года между ООО "Газпром экспорт" и компанией Global Gas Regazification (РК).



Напомним, что "Газпром трансгаз Екатеринбург" производит малотоннажный СПГ на газораспределительной станции (ГРС) N4 г. Екатеринбурга и на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции г. Первоуральска. Еще один комплекс по малотоннажному производству СПГ предприятие планирует построить на ГРС N 1 г. Нижнего Тагила.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



