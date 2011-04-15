Банк России мониторит риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО

Банк России начал публиковать мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах.



Как говорится в материалах регулятора, региональный мониторинг Банка России основан на анализе ряда показателей деятельности страховых организаций и соответствующем риск-профилировании субъектов РФ по степени проявления и динамике изменения неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО, в первую очередь с мошенническими действиями.



При оценке рисков недобросовестных действий и мониторинге их динамики используются данные официальной отчётности, предоставляемой страховыми организациями в Банк России.



Проведённый анализ показывает, что реализация рисков мошенничества приводит к определенному изменению ряда статистически достоверных региональных финансовых и нефинансовых показателей, таких как частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент выплат.



По каждому из анализируемых показателей, в зависимости от величины отклонения регионального значения от общероссийского в сторону превышения, определяется штрафной балл для каждого субъекта РФ. Исходя из итоговой суммы баллов, субъекты РФ делятся на три группы: красную, жёлтую и зелёную зоны.



Банк России планирует публиковать мониторинг каждый квартал. По данным на 1 октября 2019 года к красной зоне отнесены 9 субъектов РФ. В этих регионах отмечаются повышенные риски, связанные с противоправными действиями недобросовестных участников страхового рынка при оформлении полисов ОСАГО и урегулировании убытков.



"AK&M" от 27.01.2020