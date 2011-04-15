В Италии 1 февраля возможны сбои в аэропорта Верона-Виллафранка

В Италии 1 февраля 2020 года ввиду забастовки наземного персонала аэропорта Верона-Виллафранка (VRN) возможны сбои в работе воздушной гавани. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Ожидаются изменения в расписании, задержки авиарейсов; увеличение времени ожидания при прохождении процедур личного досмотра, сдачи/получения багажа.



Аэропорт Вероны (Aeroporto di Verona-Villafranca), также известный как Международный аэропорт Валерио Катулло Виллафранка или Аэропорт Верона-Виллафранка, - аэропорт совместного базирования, обслуживающий итальянские провинции Брешиа, Мантуя, Ровиго, Виченца,Тренто, Больцано и Верона.





"AK&M" от 27.01.2020