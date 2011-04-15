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27/01/2020
14:24

В аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задержаны и отменены рейсы

В Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" (TSE) задержаны и отменены рейсы. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В Казахстане сложные погодные условия; обильные снегопады и сильный ветер. Ожидаются сбои в транспортном сообщении.

Кроме того, закрыта для всех видов транспорта автотрасса Караганда - Нур-Султан.

Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" (IATA: TSE, ICAO: UACC) - главный аэропорт города Нур-Султан, столицы Республики Казахстан. Один из крупнейших аэропортов в Казахстане, занимает в стране второе место по внутренним авиаперевозкам. Управляется структурой КТЖ Airport Management Group.

"AK&M" от 27.01.2020
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