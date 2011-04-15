РФ вводит запрет на ввоз посадочного материала из двух французских питомников

Россельхознадзор вводит запрет на ввоз посадочного материала из двух французских питомников. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В рамках предотгрузочного контроля посадочного материала во Французской Республике, проведённого в период со 2 по 6 декабря 2019 года, специалистами Россельхознадзора на саженцах винограда был выявлен карантинный для стран-членов ЕАЭС объект - возбудитель бактериального увядания винограда (Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et. Al).



В связи с этим Россельхознадзор с 27 января 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию саженцев винограда из питомников SARL PEPINIERES DU VIEUX PUIT (Lieu-dit Reaud, 33860 Reignac, France) и RICHTER INTERNATIONAL (735 Bvd du comte d`Orange, 84260 SARRIANS, France).



Такая мера принята в целях предотвращения интродукции на территорию Российской Федерации указанного объекта, а также в рамках пункта 1 статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997), пункта 40 статьи 2 и пункта 1 статьи 17 ФЗ "О карантине растений".



Отметим, что возбудитель бактериального увядания винограда поражает виноградные насаждения, приводя их к полной гибели. Основной источник распространения инфекции - зараженный посадочный материал.



Первичная инфекция возникает, главным образом, на побегах лозы первого и второго года жизни, на листьях, цветах и ягодах. Патоген также легко передается при обрезке лишних ветвей и проникает внутрь здоровой ткани в основном через раны, порезы, чему способствует сырая и ветреная погода. В начале лета бактерии распространяются и на другие побеги. Развитию заболевания способствуют теплые и влажные условия, особенно орошение дождеванием. Бактерия способна сохранять жизнеспособность в древесине и может распространяться зараженными инструментами при обрезке. Первичная инфекция на отдельных растениях винограда распространяется затем на другие ряды.



Обладая большим латентным периодом, возбудитель бактериального увядания винограда по истечению ряда лет при наступлении благоприятных для него погодных условий дает вспышку заболевания.



В России наиболее близкими по климатическим условиям к ареалам вредного организма являются горные и предгорные районы Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовская область и горные и предгорные районы республик Северного Кавказа, расположенные в умеренном климате, а также южная часть Черноморского побережья Кавказа, расположенная в субтропическом климате. Это основные районы возделывания винограда.



Бактериальное увядание винограда является регулируемым вредным организмом на посадочном материале винограда в государствах-членах ЕС (приложение II, часть A, раздел II Директивы 2000/29/ЕС).



По данным Международного бюро сельскохозяйственных исследований (CABI) и Европейской и Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР), бактериальное увядание винограда распространено в ряде стран Европейского союза, в том числе и во Франции.



Согласно пункту 28 раздела II Единых фитосанитарных требований Евразийского экономического союза (157 решение ЕЭК), ввоз саженцев винограда на территорию стран-членов Евразийского экономического союза должен осуществляться из зон, мест, участков свободных от бактериального увядания винограда.



Интродукция, акклиматизация и распространение на территории Российской Федерации указанного объекта, несомненно, повлекут за собой серьезный экономический ущерб. По официальным данным ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", потенциальный экономический ущерб Российской Федерации от распространения карантинного объекта - возбудителя бактериального увядания винограда - составит до 2.5 млрд руб. в год (при существующих в настоящее время площадях и урожайности винограда).



"AK&M" от 27.01.2020