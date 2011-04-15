Московский метрополитен к 2022 году обновит около 400 вентиляционных шахт. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Программа обновления системы вентиляции рассчитана до 2022 года. Сейчас обновлено свыше 600 вентиляционных агрегатов более чем в 300 шахтах метро. Это позволило увеличить на треть приток воздуха в тоннелях и на станциях, что делает пребывание пассажиров в метро более комфортным. К 2022 году будет модернизировано ещё 60 шахт и заменено 120 вентиляционных агрегатов.



Система тоннельной вентиляции в метрополитене насчитывает более 500 точек воздухозабора-воздуховыброса, которые обновляют весь воздух в метро многократно в течение дня. Это более 2 млрд куб. м в сутки.



На данный момент в системе местной вентиляции Московского метрополитена задействовано свыше 12 тыс. агрегатов. Систему тоннельной вентиляции в пассажирской зоне обеспечивают более 1 тыс. агрегатов. Сотрудники регулярно обслуживают весь вентиляционный комплекс и проводят осмотр инженерных устройств.



Кроме того, в Московском метрополитене работает лаборатория микроклимата, которая постоянно контролирует параметры воздушной среды в метро: температуру и влажность воздуха, уровень содержания в нём углекислого газа и пыли.



"AK&M" от 27.01.2020