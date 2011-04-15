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27/01/2020
14:39

Правительство РФ расширило перечень госуслуг, которые предоставляются по принципу "одного окна"

Правительство РФ расширило перечень государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются по принципу "одного окна". Документ, опубликованный на сайте Кабмина, подписан главой Правительства.

Подписанным постановлением перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу "одного окна" в МФЦ, дополнен новой - "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте". Это позволит гражданам получать сведения о своей трудовой деятельности не только в ПФР, но и в МФЦ.

В соответствии с подписанным распоряжением Пенсионный фонд будет предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан по экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.


"AK&M" от 27.01.2020
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