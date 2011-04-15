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27/01/2020
17:25

Курскпромбанк прекращает существование как самостоятельная финорганизация

Курскпромбанк, приобретенный в 2019 году Экспобанком Игоря Кима, прекращает существование как самостоятельная региональная финорганизация. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По словам председателя правления Курскпромбанка Виктории Кандауровой, присоединение и "техническая интеграция" должны завершиться в первом полугодии 2020 года. После этого Курскпромбанк получит статус Центрально-Черноземного филиала Экспобанка. Заявка об объединении уже находится на рассмотрении в Банке России. По его регламенту заявка о реорганизации банка в форме присоединения должна быть рассмотрена в течение трех месяцев.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 27.01.2020

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