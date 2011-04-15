Ингосстрах выплатил 3.4 млн руб. за повреждённый груз

Ингосстрах выплатил более 3.4 млн руб. страхового возмещения ООО "Трейд Менеджмент" за груз, повреждённый во время транспортировки. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в августе 2019 года. В ходе перевозки товарный запас был повреждён водой. Факт повреждения установлен после прибытия груза в Московскую область.



Имущество клиента застраховано в рамках генерального полиса страхования грузов. Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя, связанных с риском утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время его транспортировки, с ответственностью "за все риски". Страховая сумма превышает 637 тыс. евро.



Ингосстрах и ООО "Трейд Менеджмент" сотрудничают по программам страхования имущества с 2017 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 27.01.2020