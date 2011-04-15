Ростех поставит Москве механизированные паркинги, говорится в сообщении госкорпорации.



Так, Технодинамика (входит в Ростех) примет участие в эксперименте по оборудованию подземных автостоянок нового типа. Паркинги будут оснащены механизированными парковочными комплексами, которые позволяют значительно увеличить количество машиномест. Пилотный проект реализуется в рамках программы реновации жилищного фонда столицы.



Механизированные парковочные комплексы производства екатеринбургского НПП "Старт" им. А.И. Яскина, входящего в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", по ёмкости в среднем в три раза превосходят обычные стоянки сравнимой площади. Планируется, что такими комплексами оборудуют до 15% подземных помещений экспериментального объекта.



Место, где появятся первые механизированные паркинги, будет определено в марте 2020 года. Решение вынесет Объединённый научно-технический совет по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы.



В конструкции новых паркингов используются двухуровневый двухстоечный подъемник П-100 и пазловый паркинг СНМ-100, который выполнен в виде стеллажа со встроенными подвижными поддонами. Независимый тип парковки реализуется за счёт перемещения поддонов хранения автомобилей по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево для освобождения нужной ячейки.



Обе конструкции имеют герметичные поддоны, что исключает возможность попадания грязи, дождевой воды, химических реагентов и следов нефтепродуктов на нижестоящие автомобили.



Холдинг "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. "Технодинамика" включает 35 предприятий, расположенных по всей стране - в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав госкорпорации "Ростех".



"AK&M" от 27.01.2020