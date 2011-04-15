В Петропавловске-Камчатском отремонтируют участки трассы А-401

В Петропавловске-Камчатском отремонтируют участки трассы между аэропортом и морским портом. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участков протяжённостью 10.85 км и 10.5 км автомобильной дороги А-401, ведущей от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово).



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



Работы проводятся с целью полного восстановления транспортно-эксплуатационного состояния дороги, а также её конструктивных элементов до уровня нормативных требований. Ремонтируемые участки км 13+650 - 24+500 и км 24+500 - км 35+000 проходит по территории Елизовского муниципального района Камчатского края, а также Елизовского городского поселения.



Проектами, достоверность определения сметной стоимости которых подтвердили эксперты Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено проведение капитального ремонта в два этапа. Во второй этап выделен участок транспортной развязки в населённом пункте Елизово. Также будут отремонтированы искусственные сооружения, земляное полотно и дорожная одежда участка.



Кроме того, планируется выполнить переустройство и обустройство примыканий и пересечений, досыпку обочин, восстановление водоотвода, переустройство и защиту коммуникаций, попадающих в полосу капитального ремонта автодороги. Для обеспечения безопасности движения здесь установят сигнальные столбики, барьерное ограждение и дорожные знаки, на дорожные полосы нанесут разметку и расчистят зоны видимости встречного автомобиля.



Источник финансирования капитального ремонта - средства Федерального дорожного фонда. Проектировщик - ООО "ДальГеоПроект".



Напомним, ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции причалов и обеспечения сейсмоустойчивости территории морского торгового порта Петропавловска-Камчатского.





"AK&M" от 27.01.2020