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28/01/2020
11:00

Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 28 января 2020 года.

В ДЕЛЕ РИЭЛТОРА ПРОЗВУЧАЛО НОВОЕ ИМЯ
ЭКС-ГЕНДИРЕКТОРА ПОТЕРПЕВШЕЙ КОМПАНИИ ПОДОЗРЕВАЮТ В ПРИЧАСТНОСТИ К ХИЩЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ


Как стало известно "Ъ", в уголовном деле, обвиняемым по которому проходит владелец нескольких московских торговых центров Денис Маяков, имеется еще один фигурант - бывший генеральный директор компании "Аверс-М" Ольга Воронецкая. Ее, как и господина Маякова, следствие считает причастной к хищению недвижимости в торговом центре "Метромолл" на Дмитровском шоссе столицы. Впрочем, женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности, сейчас имеет статус подозреваемой. Ущерб от преступных действий Дениса Маякова, которому обвинение уже предъявлено, следствие оценивает в 386,4 млн руб.


В КОНКУРСАХ МИДА ИЩУТ ОТКАТЫ
АРЕСТОВАН ЧИНОВНИК, ОТВЕЧАВШИЙ ЗА ГОСЗАКУПКИ

Как стало известно "Ъ", в Москве по подозрению в получении взяток арестован чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах МИДа. В самом внешнеполитическом ведомстве отмечают, что расследование проводится в тесном контакте с его сотрудниками.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 28.01.2020
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