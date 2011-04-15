Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 28 января 2020 года.



В ДЕЛЕ РИЭЛТОРА ПРОЗВУЧАЛО НОВОЕ ИМЯ

ЭКС-ГЕНДИРЕКТОРА ПОТЕРПЕВШЕЙ КОМПАНИИ ПОДОЗРЕВАЮТ В ПРИЧАСТНОСТИ К ХИЩЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ





Как стало известно "Ъ", в уголовном деле, обвиняемым по которому проходит владелец нескольких московских торговых центров Денис Маяков, имеется еще один фигурант - бывший генеральный директор компании "Аверс-М" Ольга Воронецкая. Ее, как и господина Маякова, следствие считает причастной к хищению недвижимости в торговом центре "Метромолл" на Дмитровском шоссе столицы. Впрочем, женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности, сейчас имеет статус подозреваемой. Ущерб от преступных действий Дениса Маякова, которому обвинение уже предъявлено, следствие оценивает в 386,4 млн руб.





В КОНКУРСАХ МИДА ИЩУТ ОТКАТЫ

АРЕСТОВАН ЧИНОВНИК, ОТВЕЧАВШИЙ ЗА ГОСЗАКУПКИ



Как стало известно "Ъ", в Москве по подозрению в получении взяток арестован чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах МИДа. В самом внешнеполитическом ведомстве отмечают, что расследование проводится в тесном контакте с его сотрудниками.





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"AK&M" от 28.01.2020