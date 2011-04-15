ЦБ объявил учётную цену золота на 29 января - 3190.83 руб./г против 3173.57 руб./г на 28 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 29 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3190.83 руб./грамм
Серебро: - 36.96 руб./грамм
Платина: - 1987.71 руб./грамм
Палладий: - 4607.68 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
22.01 23.01 24.01 25.01 28.01
Золото 3094.90 3097.53 3095.33 3103.42 3173.57
Серебро 35.91 35.75 35.39 34.97 35.74
Платина 2000.62 1986.03 1999.75 1994.96 1990.18
Палладий 4904.11 4805.04 4937.64 4894.02 4764.01