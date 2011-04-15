Повтор! Оренбургнефть открыла Западно-Долговское месторождение

АО "Оренбургнефть" (дочернее общество НК "Роснефть") открыло новое нефтяное месторождение - Западно-Долговское с начальными извлекаемыми запасами по категории С1+С2 более 7 млн т нефти. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Месторождение расположено в пределах Бузулукского лицензионного участка.



Успешности поисково-разведочного бурения способствовало применение современных методов исследований. Ранее на Бузулукском участке недр были проведены полевые сейсморазведочные работы методом 3Д в объёме около 1.8 тыс. кв. м.



В рамках продолжения изучения Западно-Долговского месторождения планируется строительство двух разведочных скважин, а в перспективе - бурение ещё 25 эксплуатационных скважин.



Разрабатывать месторождение планируется с использованием значительной части существующей инфраструктуры. Продукция скважин будет поступать на установку предварительного сброса воды "Долговская" и Бобровскую установку нефти. Это позволит обеспечить синергетический эффект при освоении нового месторождения.



АО "Оренбургнефть", дочернее общество НК "Роснефть", ведет разработку нефтяных и газовых месторождений на 173 лицензионных участках на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. Более половины всех запасов сосредоточено на 10 крупнейших месторождениях, среди них Росташи-Конновское, Сорочинско-Никольское, Гаршинское, Покровское, а также месторождения Волостновско-Землянской группы.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 28.01.2020