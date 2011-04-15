Повтор! Уровень безработицы в РФ в декабре составил 4.6%

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в декабре 2019 года составил 4.6%, как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет. Об этом сообщил Росстат.



Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 59.8%.



Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2019 года составила 75.9 млн человек, из них 72.4 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3.5 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).



В конце декабря в органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояло на учете в качестве безработных 691 тыс. человек, что на 4.1% больше по сравнению с ноябрем 2019 года и на 0.3% меньше по сравнению с декабрем 2018 года.



Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в декабре 2019 года составила 47.7%, городских жителей - 65.9%, молодёжи до 25 лет - 21.7%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 26.2%.



Уровень безработицы среди сельских жителей (6.9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3.9%).



"AK&M" от 28.01.2020