Инвесторы продолжают занимать защитную позицию на фоне сообщений об увеличении количества зараженных новым коронавирусом в Китае и числа смертельных исходов. Все это влияет на оценку перспектив мировой экономики, заставляя еще раз задуматься относительно адекватности основных показателей стоимости на рынке акций. Основной удар на себе принимают азиатские площадки, хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, что дает надежду на некоторую стабилизацию. Однако рассчитывать на это стоит, вероятно, лишь в случае появления новостей о контроле за распространением вируса со стороны властей Китая. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



Вряд ли это произойдет так быстро, поэтому ближайшие перспективы для рисковых активов выглядят негативно, а защитные активы продолжат пользоваться спросом. После значительной коррекции накануне цены на нефть Brent стабилизируются около US$59/брл. Из статистики сегодня отметим данные по индексу потребительской уверенности в США от Conference Board и заказам на товары длительного пользования, которые позволят оценить состояние и ближайшие перспективы потребительского и инвестиционного спроса. Также завтра первое в 2020 году заседания проведет ФРС США, но вряд ли здесь будут изменения.



По итогам вчерашних торгов рубль потерял почти 1.4% к USD, опустившись сразу с 62.20 практически до 63.00/USD при крайне высоких оборотах (US$3.8 млрд. расчетами "T+1" против чуть менее US$1.9 млрд. в среднем за последние 3 месяца). Основным драйвером оставались негативные настроение на внешних рынках, противостоять которым рубль не мог даже, несмотря на активные продажи валюты со стороны экспортеров на фоне пика налогового сезона.



"Вирусная" история накладывается на временное повышение объема покупок валюты для Минфина в январе и довольно заметное позиционирование иностранцев в рубле и локальных облигациях. Если смотреть на сезонность за последние 5-10 лет, то январь также чаще был месяцем небольшого ослабления рубля, а основной период роста рубль демонстрировал в промежуток с февраля по апрель.



Это не является гарантией его повторения и в этом году, но может рассматриваться в качестве одного из аргументов, почему мы не ждем дальнейшего значительного ослабления рубля в ближайшее время при условии заметного неухудшения внешнего фона. Более того, судя по рублевой цене на нефть (опустилась с уровней выше RUB4000+/брл в конце 2019 года до RUB3700/брл. сейчас), рубль реагирует довольно умеренно на все происходящее на внешних рынках и масштабное снижение цены на нефть. Сегодня допускаем стабилизацию курса рубля в диапазоне 62.50-63.00/USD.



"AK&M" от 28.01.2020