Российский рынок приходит в себя после агрессивных распродаж

В понедельник российские фондовые индексы понесли масштабные потери, которые оказались максимальными за последние полгода. Индекс МосБиржи и РТС подешевели сразу на 1.94% и 3.62% соответственно, что вписывалось в крайне негативный внешний фон, обусловленный новостями об ускорении распространения китайского вируса. Об этом говорится в коммментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Сегодня после просадки в Азии, настроения инвесторов начали постепенно улучшаться. Фьючерсы Европы и США расположились на положительной территории, а нефть стабилизировалась над уровнем $58 за баррель. На этом фоне индекс МосБиржи восстанавливается на 0.66%, РТС набирает более 1%. Однако текущее затишье не означает, что худшее уже позади. Рынки остаются чувствительными к новостям о выявленном в Китае заболевании, и любой негатив с этого фронта способен вернуть на площадки недавнюю панику, так что инвесторы будут действовать осторожно.



Рубль, который вчера подешевел до минимумов середины декабря, открылся гэпом вверх после чрезмерно агрессивной реакции. Доллар отскочил от уровней выше 63 руб. и обосновался в районе 62.70 руб., не демонстрируя желания развивать нисходящую коррекцию. Нашей валюте помогает угасание спроса на защитный доллар в сочетании с остановкой распродаж на рынке нефти. Однако этого недостаточно, чтобы вернуть рубль в русло бычьего хода, и в ближайшее время понижательные риски будут сохраняться.



Котировки Brent расположились в районе $58.50, демонстрируя пониженную волатильность после недавнего обвала. Угроза возвращения под отметку 58 все еще присутствует, но в краткосрочной перспективе не реализуется, если отношение к риску продолжит улучшаться.













"AK&M" от 28.01.2020