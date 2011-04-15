Цены на нефть остаются ниже $60 за баррель Brent

Нефтяные котировки в понедельник оставались под давлением из-за угрозы слабого спроса на топливо в Китае. Из-за вспышки коронавируса инвесторы опасаются замедления экономического роста в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Слабый спрос со стороны китайских потребителей может негативно повлиять на рыночный баланс, который и без того ожидается профицитным на протяжении 2020 года. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



В то же время министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в понедельник предостерег участников рынка от чрезмерного пессимизма из-за выспышки коронавируса в Китае. По его словам, наблюдаемое влияние на нефтяной и другие рынки было "в первую очередь обусловлено психологическими факторами и крайне негативными ожиданиями, принятыми некоторыми участниками рынка, несмотря на их весьма ограниченное влияние на мировой спрос на нефть. Такой крайний пессимизм имел место еще в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии, хотя и не вызвал существенного снижения спроса на нефть".



Фьючерсы на Brent в понедельник протестировали поддержку большого восходящего тренда, который берет свое начало в январе 2016 года. В моменте котировки снижались почти на 3,5%, но к концу сессии немного отскочили. Текущие цены ниже $60 за баррель выглядят чрезмерно низкими, учитывая, что падение происходит исключительно на ожиданиях, а не на фактических негативных для цен событиях. При этом полностью игнорируются ближневосточные риски, где в любой момент может вырасти напряженность, чреватая перебоем с поставками. В ближайшие дни котировки могут начать восстановление.



В Ливии продолжается блокада нефтяной промышленности, из-за которой добыча в стране упала примерно до 280 000 баррелей в сутки (б/с) с прежних 1,2 млн б/с. Глава Государственной ливийской нефтяной компании (NOC) заявил в понедельник, что в случае продолжения блокады добыча может сократиться до 72 000 б/с.



На прошлой неделе 20 января цены на нефть подскочили на фоне сообщений о падении Ливийской добычи, однако впоследствии весь рост был нивелирован, и цены на Brent стремительно снижались из-за угроз на стороне спроса. В настоящий момент рынок мало ориентируется на события в Ливии, по всей видимости, ожидая скорого восстановления производства.



С утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0.55% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 28.01.2020