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28/01/2020
12:17

В 2019 году в кредит продано рекордное за последние 6 лет количество автомобилей

В 2019 году в кредит продано рекордное за последние 6 лет количество автомобилей. Об этом говорится в совместном пресс-релизе НБКИ и АВТОСТАТа.

В прошлом году, по информации НБКИ, выдано 947.3 тыс. автокредитов, что на 11.9% больше по сравнению с предыдущим годом.

По данным АВТОСТАТа, объём рынка новых легковых автомобилей в 2019 году снизился на 2.5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1.593 млн единиц. В 2019 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (75.2 тыс.), Московской области (57.5 тыс.), Санкт-Петербурге (57.2 тыс.), а также Республиках Татарстан (48 тыс.) и Башкортостан (42.5 тыс.).

"AK&M" от 28.01.2020
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