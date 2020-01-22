ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 29 января в размере 62.8299 руб. против 62.3380 руб. на 28 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.01.20 - 62.3380 руб.

25.01.20 - 61.8031 руб.

24.01.20 - 61.9515 руб.

23.01.20 - 61.8343 руб.

22.01.20 - 61.8552 руб.















































































































































"AK&M" от 28.01.2020