Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 января

Банк России установил на 29 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.4165

1 Азербайджанский манат 37.0350

100 Армянских драмов 13.1306

1 Белорусский рубль 29.5004

1 Болгарский лев 35.3931

1 Бразильский реал 14.9321

100 Венгерских форинтов 20.5447

1000 Вон Республики Корея 53.3556

10 Гонконгских долларов 80.7904

10 Датских крон 92.6285

1 Доллар США 62.8299

1 Евро 69.2260

100 Индийских рупий 88.0900

100 Казахстанских тенге 16.4940

1 Канадский доллар 47.6056

100 Киргизских сомов 89.9276

10 Китайских юаней 90.5761

10 Молдавских леев 35.6988

1 Новый туркменский манат 17.9771

10 Норвежских крон 68.6351

1 Польский злотый 16.1895

1 Румынский лей 14.4789

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.4690

1 Сингапурский доллар 46.2767

10 Таджикских сомони 64.7931

1 Турецкая лира 10.5735

10000 Узбекских сумов 65.8180

10 Украинских гривен 25.4287

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.7605

10 Чешских крон 27.4199

10 Шведских крон 65.2283

1 Швейцарский франк 64.7731

10 Южноафриканских рэндов 43.0189

100 Японских иен 57.6553

"AK&M" от 28.01.2020