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28/01/2020
12:18

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 января

Банк России установил на 29 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.4165
1 Азербайджанский манат 37.0350
100 Армянских драмов 13.1306
1 Белорусский рубль 29.5004
1 Болгарский лев 35.3931
1 Бразильский реал 14.9321
100 Венгерских форинтов 20.5447
1000 Вон Республики Корея 53.3556
10 Гонконгских долларов 80.7904
10 Датских крон 92.6285
1 Доллар США 62.8299
1 Евро 69.2260
100 Индийских рупий 88.0900
100 Казахстанских тенге 16.4940
1 Канадский доллар 47.6056
100 Киргизских сомов 89.9276
10 Китайских юаней 90.5761
10 Молдавских леев 35.6988
1 Новый туркменский манат 17.9771
10 Норвежских крон 68.6351
1 Польский злотый 16.1895
1 Румынский лей 14.4789
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.4690
1 Сингапурский доллар 46.2767
10 Таджикских сомони 64.7931
1 Турецкая лира 10.5735
10000 Узбекских сумов 65.8180
10 Украинских гривен 25.4287
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.7605
10 Чешских крон 27.4199
10 Шведских крон 65.2283
1 Швейцарский франк 64.7731
10 Южноафриканских рэндов 43.0189
100 Японских иен 57.6553

"AK&M" от 28.01.2020
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