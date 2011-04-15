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28/01/2020
12:31

Банк России на 29 января повысил курс евро к рублю почти на 45 копеек до 69.2260 руб., курс доллара США - более чем на 49 копеек до 62.8299 руб.

Банк России на 29 января повысил официальный курс евро к рублю почти на 45 копеек до 69.2260 руб. с 68.7775 руб., курс доллара США - более чем на 49 копеек до 62.8299 руб. с 62.3380 руб. 28 января.

Стоимость бивалютной корзины на 29 января увеличилась более чем на 47 копеек (+0.73%) до 65.7081 руб. с 65.2347 руб. 28 января.

"AK&M" от 28.01.2020
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