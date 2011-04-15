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28/01/2020
12:59

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 21 января, снизилось на 0.4%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 21 января 2020 года, уменьшилось на 0.4% до 660.6 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За неделю снижение численности безработных произошло в 45 субъектах РФ. Наибольшее сокращение показателя наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Белгородской, Вологодской, Кировской, Курганской, Псковской областях, Забайкальском, Пермском краях.

Рост численности безработных отмечен в 38 регионах. Наибольшее увеличение показателя наблюдалось в республиках Крым, Мордовия, Тыва, Чувашской Республике, Астраханской, Курской, Тюменской областях, Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Севастополе.


"AK&M" от 28.01.2020
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