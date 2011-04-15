Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 21 января, снизилось на 0.4%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 21 января 2020 года, уменьшилось на 0.4% до 660.6 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю снижение численности безработных произошло в 45 субъектах РФ. Наибольшее сокращение показателя наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Белгородской, Вологодской, Кировской, Курганской, Псковской областях, Забайкальском, Пермском краях.



Рост численности безработных отмечен в 38 регионах. Наибольшее увеличение показателя наблюдалось в республиках Крым, Мордовия, Тыва, Чувашской Республике, Астраханской, Курской, Тюменской областях, Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Севастополе.





"AK&M" от 28.01.2020