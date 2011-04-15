ВТБ в шесть раз увеличил объём размещённых облигаций

ВТБ В 2019 году разместил облигаций на сумму порядка 130 млрд руб., что в 6.5 раза превышает объём предыдущего года. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиентам предлагались ценные бумаги с фиксированной купонной выплатой сроком размещения на год - 12 выпусков на общую сумму 97 млрд руб., и на полгода - 2 выпуска на 7 млрд руб. 80% продаж пришлось на каналы банка.



Помимо этого, ВТБ выпустил субординированные облигации на 20 млрд руб. и 5 выпусков инвестиционных облигаций на 5 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 28.01.2020