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28/01/2020
15:16

ФАС оштрафовала Макдональдс на 110 тыс. руб.

Санкт-Петербургское УФАС России назначило ООО "СРП" (учредитель "Макдоналдс корпорейшн") административный штраф в 110 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении УФАС.

Заявитель по делу - гражданин, который в мае этого года посетил ресторан быстрого питания "Макдональдс", расположенный в Мега Икеа Парнас. Там он купил обед "МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт" за 155 руб., который, как было указано в рекламном изображении киоска самообслуживания, состоял из напитка, картофеля фри, шести чикен макнаггетсов и соуса.

Однако на кассе заявителю пояснили, что соус не входит в стоимость "МакКомбо". Он приобретается отдельно по цене 6 рублей. Таким образом в указанной рекламе отсутствует часть существенной для потребителя информации.

По итогам рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа установила в действиях рекламодателя ООО "СРП" нарушение закона "О рекламе".

Организации выдано предписание об устранении нарушения. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС для назначения административного штрафа, размер которого варьируется от 100 до 500 тыс. руб.


"AK&M" от 28.01.2020
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