Группа "Аэрофлот" в 2019 году увеличила перевозку пассажиров на 9%

Группа "Аэрофлот" в 2019 году перевезла 60.7 млн пассажиров, что на 9% превышает результат 2018 года. Об этом говорится в сообщении Аэрофлота.



За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37.2 млн пассажиров - на 4.1% больше, чем за предыдущий год.



Пассажирооборот группы увеличился на 9.2%, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 3.8%. Процент занятости пассажирских кресел группы снизился на 0.8 п. п. до 81.9%, авиакомпании - на 1.3 п. п. до 79.2%.



В декабре 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 4.4 млн пассажиров, что на 0.9% превышает результат за декабрь 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2.8 млн пассажиров, на 3.9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в декабре увеличился на 0.6% в годовом исчислении, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" снизился на 2.2%.



Процент занятости пассажирских кресел группы "Аэрофлот" уменьшился на 0.7 п. п. до 76.4%. Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании "Аэрофлот" снизился на 1.4 п. п. до 73.5%.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.



"AK&M" от 28.01.2020