"ДомКлик" примет участие в обсуждении цифровой экосистемы рынка недвижимости

Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона "ДомКлик" ПАО "Сбербанк" и Александр Лобов, исполнительный директор Дивизиона "ДомКлик" примут участие в XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", которая пройдёт 31 января 2020 года в Москве.



В рамках дискуссионной панели "Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования" эксперты "ДомКлик", Банка России, Дом.РФ, "Жилищная экосистема ВТБ", ЦИАН, Группы SRG, компании "Цифровые продажи" обсудят принципы функционирования и перспективы дальнейшего развития цифровых платформ на рынке.



Регистрация на конференцию открыта до 29 января 2020 года на сайте проекта www.akm.ru/ipoteka2020/. Участие в мероприятии платное.





"AK&M" от 28.01.2020