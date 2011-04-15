Чистая прибыль российских банков в 2019 году выросла на 73% до 1.7 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



На динамику прибыли банковского сектора оказали влияние ряд технических и разовых факторов, к которым относится технический доход в размере 0.4 трлн руб. от отражения части корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учёта кредитного риска МСФО 9, а также результат банков под управлением ООО "УК ФКБС", где возможны крупные разовые досоздания резервов по старым проблемным активам.



Чистая прибыль сектора без учёта МСФО 9 и за вычетом результата банков под управлением ООО "УК ФКБС" в 2019 году составила 1.3 трлн руб., что на 11% ниже, чем в 2018 году.





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