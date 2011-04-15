Ингосстрах разместил программу перестрахования рисков ответственности судовладельцев на 2020 год с лимитом $1 млрд

Страховая компания "Ингосстрах" успешно возобновила размещение на западных рынках программы исходящего перестрахования ответственности судовладельцев с лимитом $1 млрд – на сегодняшний день это самая высокая ёмкость на российском рынке. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа предусматривает полное покрытие и защищает все риски страхования ответственности судовладельцев, включая ответственность перед пассажирами, членами экипажа, за груз, столкновения, удаление остатков кораблекрушения и загрязнение окружающей среды.



Лидерами программы являются Antares Syndicate 1274, COF Syndicate 1036, XL Catlin Syndicate 2003 и Hiscox Syndicate 33, имеющие рейтинг "A+" по S&P.



"На протяжении многих лет Ингосстрах входит в число лидеров рынка страхования водного транспорта. Компания накопила огромный опыт в этой сфере, услуги по страхованию ответственности судовладельцев и КАСКО судов Ингосстрах предоставляет с момента своего основания – с 1947 года. За это время налажены связи с высококвалифицированными международными юристами, создана широкая сеть P&I корреспондентов практически во всех портах мира, которые оказывают судовладельцам оперативную помощь в расследовании страховых случаев. Уже не первый год ёмкость договора перестрахования ответственности судовладельцев Ингосстраха является самой высокой на российском рынке, что позволяет нам оперативно и качественно урегулировать любые страховые случаи", – комментирует директор Департамента перестрахования компании "Ингосстрах" Алексей Савельев.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 28.01.2020