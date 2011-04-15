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28/01/2020
17:00

Все туроператоры прекратили продажу туров в Китай

Все туроператоры прекратили продажу туров в Китай. Об этом сообщил Ростуризм.

Помимо этого, Ростуризм совместно с крупнейшими туроператорами, работающими на китайском рынке (AnexTour, TezTour, Русь Тур), принял решение о прекращении чартерных программ по ввозу тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января 2019 года (дата выхода рекомендации Ростуризма о приостановке продажи туров). Им в первую очередь предлагаются альтернативные направления отдыха. По состоянию на сегодняшний день количество таких туристов составляет 32.7 тыс. человек с глубиной бронирования до 30 июня 2020 года.

По уточнённым данным, полученным от туроператоров на 27 января 2020 года, в Китае находиться 5.604 тыс. организованных туристов из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая. Большинство туристов возвращаются в плановом режиме, а те туристы, которые приняли решение о прекращении отдыха, имеют возможность досрочно вернуться на чартерах туроператоров. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года.

Ростуризм находится на постоянной связи со всеми вовлеченными ведомствами, включая Роспотребнадзор и МИД, а также крупными туроператорами, которые в свою очередь активно взаимодействуют с принимающими офисами и страховыми компаниями, ежедневно получают обновленную информацию по ситуации на о. Хайнань для обеспечения контроля за безопасностью и самочувствием гостей, и докладывают её в Ростуризм.

С 24 января 2020 годы Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь" организована работа "горячей линии", на которую ежедневно поступает порядка 100 обращений.


"AK&M" от 28.01.2020
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