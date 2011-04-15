"Жемчужина" купила гостиницу "Пекин"

Компания "Галс-Девелопмент" (основной акционер - группа ВТБ) в лице дочерней компании ОАО "Бэйджинг-Инвест" заключила договор купли-продажи 100% акций ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" с АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина". Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны планируют закрыть сделку до 31 июля 2020 года. Продавцу принадлежат на праве собственности 353210) обыкновенных именных акций ГОК "Пекин", что составляет 100% уставного капитала. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы "Пекин" общей площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5.6 тыс. кв. м.



Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Д.Н. Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу: улица Большая Садовая, дом 5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы. Сегодня здание гостиницы является признанным историческим памятником архитектуры сталинского классицизма. К услугам гостей "Пекина" предлагаются 151 комфортабельный номер, современное оснащение и премиальная инфраструктура - два ресторана, лобби-бар и конференц-залы. На территории гостиницы также находятся SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины.



"Галс-Девелопмент" - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.





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