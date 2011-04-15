АСВ подало заявление в суд о привлечении контролирующих АКБ "Новация" лиц к субсидиарной ответственности

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 23 января 2020 года подала в Арбитражный суд Республики Адыгея заявление о привлечении контролирующих ПАО АКБ "Новация" лиц Баядяна В.А., Мирошниченко В.В., Першиковой Н.Л., Переверзевой Н.В., Бароновой Н.Э. к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 1.425 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Ранее решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 15 марта 2017 года АКБ "Новация" признано несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего банком возложены на АСВ.



В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.



В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объёме, подчёркивает АСВ.





"AK&M" от 28.01.2020