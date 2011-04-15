Росстандарт получил надзорные полномочия за продукцией ТЭК

Росстандарт наделён полномочиями по надзору за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) и "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018).



Как говорится в сообщении ведомства, соответствующее постановление N 31, которым внесены изменения в распределение государственных надзорных функций за техническими регламентами ЕАЭС, подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.



Установлено, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента ЕАЭС "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" начнёт осуществляться с 1 января 2022 года одновременно со вступлением в силу технического регламента.



Кроме того, надзор за соблюдением технического регламента ЕАЭС "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016) закреплен за Росстандартом (в части изделий электротехники и радиоэлектроники, реализуемых не для нужд потребителей) и Роспотребнадзором (в части изделий электротехники и радиоэлектроники, реализуемых для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд).



Росстандарт ранее осуществлял надзор за соблюдением требований к указанной продукции в соответствии с п. 6 ведомственного Положения (постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года N 294), предусматривающего осуществление контрольно-надзорных полномочий за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов до принятия Правительством России отдельных решений о закреплении этих функций за надзорными ведомствами.



Закрепление актом Правительства России за Росстандартом полномочий по надзору за соответствием вышеуказанной продукции обязательным требованиям позволит ведомству эффективнее осуществлять планирование надзорных мероприятий. Это, в свою очередь, является важным элементом достижения цели по минимизации обращения опасной продукции на рынке, а также по защите прав приобретателей продукции, добросовестных производителей и созданию благоприятных условий для развития предпринимательского климата.



"AK&M" от 28.01.2020