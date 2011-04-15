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28/01/2020
18:53

"Красное & Белое" начала расследование в связи с утечкой базы данных

Сеть "Красное & Белое" начала расследование в связи с утечкой базы данных. Об этом говорится в сообщении компании.

"СМИ пишут об утечке базы данных программы лояльности нашей компании.

Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия произошедшего - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу её изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает нашим клиентам", - говорится в сообщении компании.

"Красное и Белое" - российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Сеть позиционирует себя как "магазины у дома". Головной офис находится в Челябинске.



"AK&M" от 28.01.2020
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