А.Миллер и В.Алекперов обсудили перспективы сотрудничества

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов обсудили перспективы сотрудничества компаний. Об этом говорится в сообщении сторон.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества в газовой сфере. В том числе рассмотрен ход подготовки к созданию совместного предприятия для освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений.



Напомним, между компаниями действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему Газпрома.



С 2015 года на Сосногорский ГПЗ Газпрома поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".



В 2018 году Газпром и ЛУКОЙЛ подписали соглашение, в соответствии с которым намерены совместно реализовать проект освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. В документе определены общие условия и порядок создания на паритетной основе совместного предприятия для реализации проекта.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 28.01.2020