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28/01/2020
19:08

В Крыму отремонтируют железнодорожную станцию Краснофлотская

В Крыму отремонтируют железнодорожную станцию Краснофлотская. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт перронной пассажирской платформы станции Краснофлотская. Общая площадь платформы составляет 3.8 тыс. кв. м.

Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.

Грузопассажирская железнодорожная станция Крымской железной дороги Краснофлотская расположена в поселке городского типа Советский Советского района Республики Крым. Станция открыта в 1892 году на участке Джанкой-Феодосия между станциями Нижнегорская и Новофедоровка. Первоначально станция называлась "Ички", а в 1912 году была переименована в "Грамматиково". Своё современное название в честь советских моряков станция получила в 1952 году.



"AK&M" от 28.01.2020
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