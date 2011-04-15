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29/01/2020
10:28

Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 29 января 2020 года.

РАКЕТЫ САМОЛИКВИДИРОВАЛИСЬ В ХРАНИЛИЩЕ
В УНИЧТОЖЕНИИ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ НА 2 МЛРД РУБ. НИКТО НЕ ВИНОВАТ


Как стало известно "Ъ", поставлена точка в скандальном деле о пожаре в хранилище боевых ракет Таллинского истребительного авиационного полка в Комсомольске-на-Амуре. Два с половиной года назад огонь и взрывы уничтожили находившиеся в нем авиационные средства поражения, оцениваемые в 2 млрд руб., и сам склад. Расследование по факту ЧП прекратили, так и не выяснив до конца его причину. В свою очередь, суды посчитали, что заместитель командира полка Иван Сутягин, в ведении которого находился уничтоженный объект, не должен нести за происшедшее даже ограниченную материальную ответственность.


К ДЕЛУ ТОАЗА ДОНАЧИСЛИЛИ €2 МЛН
В ПОКУШЕНИИ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДОЗРЕВАЕТСЯ БЕНЕФИЦИАР ЗАВОДА СЕРГЕЙ МАХЛАЙ


Как стало известно "Ъ", заочно осужденный в России бенефициар ПАО "Тольяттинский азотный завод" (ТоАЗ) Сергей Махлай стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии Следственного комитета России (СКР), миллионер в разгар расследования хищения средств химического гиганта пытался дать взятку судьям Верховного суда РФ за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок. Сам господин Махлай и его осужденный отец находятся в международном розыске. В России обвинение будет предъявлено находящемуся в СИЗО экс-главе Тольяттихимбанка Александру Попову и бывшему начальнику службы безопасности ТоАЗа Олегу Антошину, , который якобы и рассказал о попытке подкупа судей.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 29.01.2020
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