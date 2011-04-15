Рынок прогнозирует, что коронавирус заставит ФРС США снизить ставки в 2020 году

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США в среду, 29 января в 22:00 MSK, объявит результаты первого в текущем году заседания по вопросам перспектив денежно-кредитной политики. В настоящий момент рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью 100% подразумевает снижение ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания 5 ноября. Хотя всего пару недель назад смягчение политики ожидалось не ранее начала 2021 года. Вероятность сокращения ставок в ноябре оценивалась рынком на уровне 58% в понедельник, 20 января, и была менее 50% в начале года. Очевидно, что угроза более широкого распространения смертельной вирусной инфекции, эпицентр которой находится в китайском Ухане, оказала влияние на ожидания рынка. Об этом говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина.



Как ожидается, в среду Федрезерв сохранит ставку по федеральным фондам в диапазоне 1.50 — 1.75%. При этом не исключено, что регулятор решит повысить процентную ставку по избыточным резервам (IOER). Она даёт право коммерческим банкам сохранять избыточные средства на счетах ФРС, получая безрисковый доход. Сейчас IOER составляет 1.55%, то есть на 5 базисных пунктов выше нижней границы диапазона ставки по федеральным фондам. ФРС может повысить ставку ещё на 5 базисных пунктов, чтобы она стала ближе к нейтральной границе диапазона.



"В то же время интересно: будет ли в заключительном коммюнике отсылка к формируемым вирусной инфекцией внешним рискам для экономики? В любом случае, весьма вероятно, что на пресс-конференции по итогам заседания председателю Федрезерва Джерому Пауэллу придётся отвечать на вопрос о влиянии коронавируса на перспективы роста и ДКП", - подчёркивает аналитик.



Несомненно, коронавирус окажет негативное влияние на экономику Китая, как минимум в I квартале. Количество праздничных дней, как известно, было увеличено. Объём пассажироперевозок и формируемой компаниями новогодней выручки, очевидно, сократятся. История последних 10 лет показывает, что все обвалы на финансовых рынках, обусловленные угрозой вирусной эпидемии, проходили по одному сценарию: распродажа активов, стабилизация на информации о том, что инфекцию удалось взять под контроль, а затем неминуемое восстановление.



Поэтому рынок цинично смотрит на текущее падение цен рисковых активов, как на возможность купить по более выгодной цене. И это верно. При условии, что за обвалом активов, кроме коронавируса, не стоит куда более глубокая причина рецессии в мировой экономике.



Доходность 10-летних облигаций Казначейства США упала во вторник ниже 1.6%, и впервые с лета 2018 года реальная доходность этих бумаг стала отрицательной. Тогда спрос на облигации рос на фоне беспокойств в отношении возникновения рецессии мировой экономики из-за негативного влияния протекционизма в международной торговле. Нефть прошлым летом дешевела, золото дорожало. Аналогичную картину наблюдаем и сейчас: доходности и нефть падают, золото растет в цене. Но теперь угрозой для экономической экспансии является не торговый спор, а коронавирус.



Разница только в том, что в 2018 году китайский юань впервые за более чем 10 лет превысил отметку 7.0000 за доллар. Поднебесная ослабляла национальную валюту в ответ на тарифы, которые США намеревались ввести с сентября. Текущая ситуация также предполагает ослабление юаня. Однако курс неожиданно застрял ниже 7 за доллар. Первая фаза торгового соглашения США и Китая, подписанная в середине января, предполагает отказ от валютных манипуляций. Ослабление юаня, очевидно, усложнит процесс переговоров по второй фазе сделки, а Пекин, видимо, дорожит достигнутым прогрессом во взаимоотношениях с Вашингтоном.



"AK&M" от 29.01.2020