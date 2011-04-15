Активы банковского сектора выросли за 2019 год на 5.2%, в основном за счёт наращивания кредитного портфеля, сообщается в информационно-аналитическом материале "О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году".



Рост розничного кредитования за год составил 18.6% против 22.8% в 2018 году, причём заметное торможение происходило последние четыре месяца. Снижение темпов прироста наблюдалось как в сегменте необеспеченных потребительских ссуд (благодаря применению Банком России регулятивных мер по сдерживанию этого сегмента), так и ипотечных кредитов (отчасти носит технический характер ввиду проведения сделок секьюритизации).



Качество розничных кредитов пока опасений не вызывает, хотя рост необеспеченных ссуд происходит в условиях продолжающегося плавного увеличения долговой нагрузки, подчёркивает ЦБ.



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