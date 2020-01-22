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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 29 января, в размере 62.8299 руб. против 62.3380 руб. на 28 января.
Курс доллара США за последние 5 дней:
28.01.20 - 62.3380 руб.
25.01.20 - 61.8031 руб.
24.01.20 - 61.9515 руб.
23.01.20 - 61.8343 руб.
22.01.20 - 61.8552 руб.
"AK&M" от 28.01.2020