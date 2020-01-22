ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 января, в размере 69.2260 руб. против 68.7775 руб. на 28 января.





Курс евро за последние 5 дней:



28.01.20 - 68.7775 руб.

25.01.20 - 68.2924 руб.

24.01.20 - 68.6856 руб.

23.01.20 - 68.5186 руб.

22.01.20 - 68.6222 руб.













































































































































































































































































































"AK&M" от 28.01.2020