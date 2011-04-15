Объём вкладов физлиц в банках в 2019 году вырос на 10.1%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



Это существенно выше показателя 2018 года (+6.5%), несмотря на значительное снижение депозитных ставок, подчёркивает регулятор.



Приток вкладов физических лиц в декабре под воздействием сезонных факторов достиг +4%.



Декабрьский прирост депозитов и средств организаций оказался максимальным в 2019 году (+3.1%) исключительно под влиянием сезонных факторов. В целом за истекший год объём депозитов и средств организаций на счетах вырос на 4.4%.





"AK&M" от 29.01.2020