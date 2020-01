Газпром построит пять газопроводов в Курской области. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Курской области Романа Старовойта.



Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества. Особое внимание уделено развитию газификации. Отмечено, что в 2019 году Газпром ввёл в эксплуатацию 15 газопроводов в регионе. В результате были созданы условия для газификации 83 сельских населённых пунктов в Железногорском, Конышевском, Курчатовском, Льговском, Октябрьском, Рыльском, Черемисиновском и Хомутовском районах. Уровень газификации Курской области на 1 января 2020 года достиг 84.6%.



В ходе встречи стороны подписали план-график синхронизации работ по газификации региона в 2020 году. Газпром планирует приступить к строительству пяти новых газопроводов. Они позволят газифицировать ряд сельскохозяйственных предприятий в Дмитриевском и Конышевском районах, а также д. Андреевку, р.п. Касторное, п. Семеновский и п. Цветочный Касторенского района; д. Гупово, с. Дроняево, х. Дроняевский, с. Макаровка и д. Мосолово Курчатовского района. Будет начато проектирование газопровода от газораспределительной станции "Марьино" до предприятия "Промсахар". В свою очередь Администрация Курской области должна обеспечить подготовку потребителей к приёму газа.



Кроме того, компания приступила к разработке программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Она будет сформирована на основе предложений руководства региона по перечню объектов газификации, срокам строительства и перспективным потребителям.



Напомним, между Газпромом и администрацией Курской области действуют соглашение о сотрудничестве, договор о газификации, утверждена программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.



В 2004-2019 годах для газификации региона Газпром построил 113 газопроводов протяженностью более 2 тыс. км.



В Курской области действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции Газпрома, они расположены в Курске.



"AK&M" от 29.01.2020