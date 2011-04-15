ЦБ объявил учётную цену золота на 30 января - 3151.82 руб./г против 3190.83 руб./г на 29 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3151.82 руб./грамм
Серебро: - 36.06 руб./грамм
Платина: - 1989.94 руб./грамм
Палладий: - 4661.93 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
23.01 24.01 25.01 28.01 29.01
Золото 3097.53 3095.33 3103.42 3173.57 3190.83
Серебро 35.75 35.39 34.97 35.74 36.96
Платина 1986.03 1999.75 1994.96 1990.18 1987.71
Палладий 4805.04 4937.64 4894.02 4764.01 4607.68