В январские каникулы за медицинской помощью чаще обращались туристы, предпочитающие пляжный отдых, Ингосстрах

Ингосстрах зафиксировал более 2 тыс. обращений туристов за медицинской помощью в период январских каникул. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Лидером по количеству обращений стал Таиланд, на его долю пришлось 978 заявок, ещё 250 составили другие страны Юго-Восточной Азии. На горнолыжных курортах зарегистрировано всего 230 обращений.



Туристы-клиенты компании, отдыхавшие в Таиланде и в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего обращались за медпомощью в следующих случаях: пищевые отравления (кишечные инфекции); простудные заболевания; травмы, полученные при управлении моторными транспортными средствами; бытовые травмы; укусы диких животных (обезьяны); ожоги медуз.



Отдыхающие на горнолыжных курортах Европы клиенты Ингосстраха обратились за медицинской помощью 230 раз, лидером по числу происшествий стала Италия (71 случай), на втором месте — Австрия (57 случаев), на третьем — Франция (44 случая). В основном это были травмы, полученные во время катания на склонах, а также простудные заболевания.



Среди обратившихся за медицинской помощью застрахованных в компании "Ингосстрах" самое дорогостоящее лечение получил российский турист в Таиланде. Обращение было связано с инсультом. Расходы на оказанную медицинскую помощь составили примерно $40 тыс. После проведённого лечения пациент был выписан с улучшением состояния здоровья и планирует вернуться в РФ по окончании поездки.



"Обращения, зафиксированные в период новогодних каникул, ярко показывают особую популярность пляжного отдыха в регионах Юго-Восточной Азии у россиян. При этом причины обращений достаточно стандартные и мало отличаются от случаев, фиксируемых в летний период. Мы также отмечаем у клиентов хорошее понимание алгоритмов получения медицинской помощи за рубежом с использованием удобных для них каналов коммуникаций для связи с сервисным центром", – комментирует начальник управления урегулирования убытков компании "Ингосстрах" Максим Максимкин.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.01.2020