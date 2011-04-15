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29/01/2020
13:13

На производство пеньковолокна направлено 558 млн руб., Минсельхоз

На господдержку производства льно- и пеньковолокна в 2019 году было направлено 558 млн руб. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании, посвящённом развитию отрасли льноводства, говорится в сообщении Минсельхоза.

Д.Хатуов подчеркнул, что благодаря государственной поддержке в настоящее время отрасль льноводства в стране возрождается и показывает хорошую динамику роста. Так, в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства к 2025 году посевная площадь льна должна увеличиться почти до 60 тыс. гектаров, что позволит за пять лет нарастить валовый сбор культуры до 52.6 тыс. т, а объем производства льноволокна до 42 тыс. т. При этом необходимо использовать качественный посевной материал, современную технику, соблюдать технологию выращивания культуры.

В прошлом году на господдержку производства льноволокна и пеньковолокна было направлено 558 млн руб. По словам первого замминистра, государство продолжит оказывать поддержку льноводческим хозяйствам, что придаст отечественному льняному комплексу импульс развития и позволит вывести его на новый уровень конкурентоспособности и экономической эффективности.

Вместе с тем для сева под урожай 2020 года в некоторых регионах зафиксирован недостаток семян отечественной селекции, также наблюдается низкий уровень приобретения техники через инструменты льготного лизинга. "Считаю необходимым регионам проявить более активную позицию в части использования механизмов господдержки, а научному сообществу - продолжить работу по развитию отечественной селекции и семеноводства. Важно совместными усилиями реализовать все поставленные перед отраслью задачи", - отметил Д.Хатуов.


"AK&M" от 29.01.2020
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