Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 января

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Банк России установил на 30 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.1842
1 Азербайджанский манат 36.7777
100 Армянских драмов 13.0394
1 Белорусский рубль 29.3368
1 Болгарский лев 35.1136
1 Бразильский реал 14.8740
100 Венгерских форинтов 20.3117
1000 Вон Республики Корея 52.9788
10 Гонконгских долларов 80.2591
10 Датских крон 91.8969
1 Доллар США 62.3934
1 Евро 68.6764
100 Индийских рупий 87.6620
100 Казахстанских тенге 16.4837
1 Канадский доллар 47.3898
100 Киргизских сомов 89.2901
10 Китайских юаней 89.9468
10 Молдавских леев 35.5518
1 Новый туркменский манат 17.8522
10 Норвежских крон 68.3366
1 Польский злотый 16.0700
1 Румынский лей 14.3754
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.8015
1 Сингапурский доллар 45.9113
10 Таджикских сомони 64.3576
1 Турецкая лира 10.4972
10000 Узбекских сумов 65.2425
10 Украинских гривен 25.1232
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.1988
10 Чешских крон 27.2294
10 Шведских крон 64.8992
1 Швейцарский франк 64.0721
10 Южноафриканских рэндов 42.8523
100 Японских иен 57.1656
"AK&M" от 29.01.2020