Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 января

Банк России установил на 30 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.1842

1 Азербайджанский манат 36.7777

100 Армянских драмов 13.0394

1 Белорусский рубль 29.3368

1 Болгарский лев 35.1136

1 Бразильский реал 14.8740

100 Венгерских форинтов 20.3117

1000 Вон Республики Корея 52.9788

10 Гонконгских долларов 80.2591

10 Датских крон 91.8969

1 Доллар США 62.3934

1 Евро 68.6764

100 Индийских рупий 87.6620

100 Казахстанских тенге 16.4837

1 Канадский доллар 47.3898

100 Киргизских сомов 89.2901

10 Китайских юаней 89.9468

10 Молдавских леев 35.5518

1 Новый туркменский манат 17.8522

10 Норвежских крон 68.3366

1 Польский злотый 16.0700

1 Румынский лей 14.3754

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.8015

1 Сингапурский доллар 45.9113

10 Таджикских сомони 64.3576

1 Турецкая лира 10.4972

10000 Узбекских сумов 65.2425

10 Украинских гривен 25.1232

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.1988

10 Чешских крон 27.2294

10 Шведских крон 64.8992

1 Швейцарский франк 64.0721

10 Южноафриканских рэндов 42.8523

100 Японских иен 57.1656

"AK&M" от 29.01.2020