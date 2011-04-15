Банк России на 30 января понизил курс евро к рублю почти на 55 копеек до 68.6764 руб., курс доллара США - почти на 44 копейки до 62.3934 руб.

Банк России на 30 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 55 копеек до 68.6764 руб. с 69.2260 руб., курс доллара США - почти на 44 копейки до 62.3934 руб. с 62.8299 руб. 29 января.



Стоимость бивалютной корзины на 30 января уменьшилась почти на 49 копеек (-0.74%) до 65.2208 руб. с 65.7081 руб. 29 января.



"AK&M" от 29.01.2020